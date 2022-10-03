Van'da 6 kilo 624 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesinde 6 kilo 624 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, 1 Ekim'de ilçe kırsalında arama yaptı.

Aramada, araziye gizlenmiş 4 kilo 614 gram kubar, 2 kilo 10 gram reçine esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

