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Van'da 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

23.06.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Selimbey Mahallesi'nde E.C'ye ait evde arama yaptı.

Narkotik köpekleri "Asil" ve "Barut"un da kullanıldığı aramada 7 kilogram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi bulundu.

Evde bulunmayan E.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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