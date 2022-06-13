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Van'da 710 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

13.06.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 710 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı 710 litre akaryakıt ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta 2 iş yerinde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 710 litre akaryakıt ele geçirdi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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