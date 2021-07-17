YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

17.07.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçede 6 ayda 890 düzensiz göçmen yakalayan jandarma ekipleri, 20 araca el koydu, 28 şüpheliye 3 milyon 376 bin 817 lira para cezası uyguladı

Van'ın Erciş ilçesinde 73 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Topraklı Mahallesi'nde durdurulan bir minibüste yapılan kontrollerde 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Minibüsün kapasitesinden fazla kişi alması için koltuklarının söküldüğü tespit edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N.Ç, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aşağıgöze Mahallesi'ne bağlı İncesu mezrasında da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 23 Afganistan uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 73 düzensiz göçmene, Erciş Belediyesi zabıta ekiplerince çorba ve su ikramında bulunuldu.

Zabıta personeli Zerrin Şen, bitkin düşen göçmenlerin karınlarını doyurduklarını ve sağlık kontrollerinin yapılmasını sağladıklarını belirtti.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçede 6 ayda 890 düzensiz göçmen yakalayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 araca el koydu, 28 şüpheliye 3 milyon 376 bin 817 lira para cezası uyguladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fok balığına dokundu, bedeli ağır olduFok balığına dokundu, bedeli ağır oldu
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Van'da balıkçılar "vira bismillah" dediVan'da balıkçılar "vira bismillah" dedi
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:05
Sabah
04:49
Öğle
12:18
İkindi
16:11
Akşam
19:36
Yatsı
21:13

Van Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Polen Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Kent Eczanesi
Edremit
Deva Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Özalp Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.