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Van'da 8 bin 35 depremzede misafir ediliyor

14.02.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 8 bin 35 kişi, Van'daki ev, otel, yurt ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi.

Depremlerin ardından kendi imkanlarıyla ya da kurumlar aracılığıyla kente gelen depremzedeler, Valilik koordinasyonunda belirlenen yerlerde misafir ediliyor.

Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesindeki Van Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkezi'ne de deprem bölgesinden gelen 210 kişinin ağırlanması sağlandı.

Merkezde kalan aileler ve çocuklarının depremin travmasını atlatabilmeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca psikososyal destek çalışması yürütüldü.

Merkez Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremzede kardeşleri için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Erkoç, "Millet ve devlet dayanışması içinde bu acıyı hafifletmeye çalışıyoruz. Biz de 2011 yılında depremi yaşadık. Tüm Vanlılar bu duyguyla yardım etmeye çalışıyor. Herkes seferber olmuş durumda. Maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderme konusunda İl Müftülüğümüz ve ilgili kurumlarla işbirliği içindeyiz. Acıların bir nebze de olsa azaltılması konusunda manevi rehberlik, psikososyal destek faaliyetlerimiz var. Çocuklar için oyun alanları oluşturacağız. İlerleyen günlerde Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenlere dersler verilecek. Kardeşlerimize aile ortamını yaşatma gayreti içindeyiz. Çocukların kendilerini huzurlu hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Personelimiz, depremzede kardeşlerimize hizmet etmenin bir ibadet olduğu bilinciyle gece gündüz demeden çalışıyor. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın."

"DEPREME UYKUDAYKEN YAKALANDIK"

Ailesiyle Kahramanmaraş'tan gelen 2 çocuk annesi Gülsüm Elbistanlı ise depremin etkisinden hala kurtulamadıklarını anlattı.

Deprem anının çok korkutucu olduğunu ifade eden Elbistanlı, şunları kaydetti:

"Deprem anını hatırlamak istemiyorum. Çok kötü şeyler yaşadık. Binamız üç katlıydı. En üst katta oturuyorduk. Depreme uykudayken yakalandık. O an eşimle birlikte çocuklarımızın üstüne kapandık. 'Biz ölelim.' dedik. Sarsıntı durunca balkona koştum atlamak için. Eşim o an çocukları dışarı çıkarttı. Deprem anında aşağı inemedim çünkü gidemiyorsunuz. Adım atıyorsun sarsıntı seni geri atıyor. Evin kapıları açılmıyor. Daha sonra beni almaya geldi. Balkondan atlayacağımı görünce 'Ne yapıyorsun sen?' dedi. Dışarı çıkarttı. Evimiz hasar aldı. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Herkesten Allah razı olsun."

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan 62 yaşındaki Hatice Arslansoy da depreme uykudayken yakalandıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'tan ailesiyle Van'a geldiklerini anlatan Arslansoy, "Deprem anında odanın içinde sanki kıyamet kopuyordu. Büyük bir gürültü vardı. Ev çok sallanıyordu. Ne olduğunu anlayamadım. Yatağa oturdum, dua etmeye başladım. Sarsıntının hafiflemesiyle kız kardeşim, yeğenim, çocuklarım ve torunlarımla birlikte abartmanın bahçesine indik. Orada biraz bekledik. O esnada bir sarsıntı daha oldu. Kar ve yağmur yağıyordu. Geceyi komşunun otobüsünde geçirdik. Eşyamız, her şeyimiz gitti. Evimize bir daha giremedik. Komşularımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Canımızın kurtulduğuna şükrediyoruz. Burada tüm ihtiyaçlarımız gideriliyor. Yerimiz sıcak. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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deprem Kahramanmaraş Van

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