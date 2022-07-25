Van'da 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespiti yapılan otomobilde, narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz