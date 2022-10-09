Van'da 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 85 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, yürüttükleri çalışmalar sonucu ilçede bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

