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Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi

06.10.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 9 kilo 870 gram skunk ele geçirilen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alının şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Van uyuşturucu jandarma skunk

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