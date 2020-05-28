YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da açık alanlar cuma namazı için hazırlandı

Van’da açık alanlar cuma namazı için hazırlandı

VAN HABERLERİ  | 28.05.2020 17:04 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, yarın kılınacak cuma namazı öncesinde kentteki açık alanlarda dezenfekte çalışması başlattı.Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren kılınmayan cemaat namazları, yarın cuma namazıyla birlikte yeniden kılınabilecek.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, yarın kılınacak cuma namazı öncesinde kentteki açık alanlarda dezenfekte çalışması başlattı.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren kılınmayan cemaat namazları, yarın cuma namazıyla birlikte yeniden kılınabilecek. Normalleşme adımları kapsamında hangi camilerde cemaatle namazın kılınabileceği illerde valiliklere bırakılırken, avlusu olan camilerde sosyal mesafeye dikkat edilerek cemaatle namaz kılınabilecek. Bunun yanında okul bahçeleri, parklar, mahalle meydanları ve futbol sahalarında da sosyal mesafeye dikkat edilerek cuma namazı kılınabilecek.
Van Kalesi önündeki Atatürk Parkı başta olmak üzere 38 açık alanda dezenfekte ve hijyen çalışmaları başlattıklarını ifade eden İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, İpekyolu Belediyesi olarak korona virüs süresinde ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek, “Cami ve okul bahçesi başta olmak üzere 38 açık alanda cemaatle birlikte cuma namazı kılınacak. Bizde bu alanlarda temizlik, yıkama ve ilaçlı suyla dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Dün itibariyle başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Yarın inşallah cuma namazına yetiştireceğiz. Halkımızdan da isteğimiz sosyal mesafeyi korumalarıdır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Van Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
02:54
Sabah
04:39
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:29
Yatsı
21:06

Van Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.