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Van'da Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı

07.03.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı

​​​​​​​ Van'ın Edremit ilçesinde bir ahır ve kamyonda Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Şabaniye Mahallesi'ndeki C.Ö'ye ait ahıra operasyon düzenledi.

"Şok ev" diye tabir edilen ahırda yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen C.Ö. gözaltına alındı.

Ekipler, ayrıca Edremit ilçesindeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Yapılan aramada, kamyona yüklenmiş kalasların altına gizlenmiş yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 68 göçmen yakalandı, sürücü A.G. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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