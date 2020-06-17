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Van’da ağaçları ilaçlama çalışması

VAN HABERLERİ  | 17.06.2020 13:43 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi; kaldırım, park, bahçe ve refüjlerde bulunan ağaçları zararlı böceklere karşı ilaçlıyor.Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla zararlı böceklere karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi; kaldırım, park, bahçe ve refüjlerde bulunan ağaçları zararlı böceklere karşı ilaçlıyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla zararlı böceklere karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, havaların ısınması ve nem oranının artması ile ağaçlarda oluşan hastalık ve zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Periyodik olarak yapılan ilaçlama çalışmaları insan ve ağaç sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla 03.00 ile 07.30 arasında yapılıyor. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.
Nisan ayında başlayan ilaçlama çalışmalarının kasım ayına kadar belli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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