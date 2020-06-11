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Van'da anneleri ölen 3 yavru kurt Gaziantep'te korumaya alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.06.2020 13:28 | Son Güncelleme

Van'da anneleri ölen 3 yavru kurt Gaziantep'te korumaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Van'da anneleri ölen 3 yavru kurt, Gaziantep Hayvanat Bahçesinde barındırılıyor.

Van'da köylüler tarafından ormanda bulunan ve anneleri öldüğü belirlenen 3 yavru kurt Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Burada ilk kontrolleri yapılan yavru kurtlar daha sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yavrunun dişi, birinin ise erkek olduğunu söyledi.

Yavru kurtların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten, Özsöyler, şunları kaydetti:

"Yavru kurtlarımız burayla gelir gelmez onları ilk olarak sağlık taramasından geçirdik. Röntgenleri çekildi. Çok şükür durumları iyi. Gerekli tüm bakımları yaptık. Şimdi 21 gün özel hazırladığımız karantina kafeslerinde kalacaklar. Şuan kendilerini sütle ve özel mamalarla besliyoruz. Daha sonra bunları ete alıştıracağız ve ziyaretçilerin görebileceği yere koyacağız."

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