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Van’da Arefe günü şehitlik ve mezarlıklar doldu taştı

20.04.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bayram öncesinde olduğu gibi Ramazan Bayramı’nın Arefe günü de Van’daki şehitlikler ile mezarlıklar yakınlarını ziyaret edenlerle dolup taştı.

Van’da Arefe günü şehitlik ve mezarlıklar doldu taştı

Yakınlarına dua etmek için mezarlıklara akın eden vatandaşlar, kabir başlarında Kuran-ı Kerim okurken, mezarlıkları da çiçeklerle süsledi. Van’daki Akköprü Mezarlığı ve Şehitliği, Arefe günü olması sebebiyle en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara akın eden vatandaşlar, yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Kimi vatandaşlar yakınlarının kabrinin bakımını yaparken, kimi vatandaşlar ise ellerinde getirdikleri su bidonlarıyla kabirleri suladı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okumayı da ihmal etmeyerek, yakınlarının kabri başında dualar etti. Her bayramda olduğu gibi bu bayram arifesinde de ilk olarak vefat eden yakınlarını ziyaret ettiklerini söyleyen vatandaşlar, buradaki şehit ve akrabalarına dualar okuduklarını belirttiler.

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