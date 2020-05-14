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Van’da bayram öncesi seyyar satıcı denetimi

VAN HABERLERİ  | 14.05.2020 18:25 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla seyyar satıcı ve iş yeri önünde tezgâh kurulmaması için denetim yaptı.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İpekyolu Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınından dolayı denetimlerini sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla seyyar satıcı ve iş yeri önünde tezgâh kurulmaması için denetim yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İpekyolu Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınından dolayı denetimlerini sürdürüyor. Salgının yayılımını azaltmak için İl Hıfzıssıhha Kurulu, Ramazan Bayram öncesi bir dizi kararlar alındı. Alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç’in katılımıyla zabıta ekipleri, bayram öncesi oluşacak yoğunluğun önlenmesi amacıyla cadde, sokak, yol kenarı, kaldırım veya diğer açık alanlarda seyyar satıcı tezgâhları kurulmaması için çalışmalara başladı.
Kent genelinde 10’a yakın zabıta ekibi cadde ve sokaklarda denetimler yapacak. Ekipler açıkta ürün satılmasına ve seyyar tezgah kurulmasına izin vermezken, esnafın da dükkan önüne ürün koyup satışına izin verilmeyecek.

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