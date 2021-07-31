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Van'da belediye ekipleri sel bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalara başladı

31.07.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da belediye ekipleri sel bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalara başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinde selden etkilenen mahallelerde 60 personel ve 32 araçla çalışma başlattı, Vali ve Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyamaç Mahallesi ve Onikidere mezrasında maddi hasara neden olan selin ardından vatandaşların yaralarının sarılması için ekipler bölgeye yönlendirildi.

Fen İşleri Dairesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 60 personel, 30 iş makinası ve 2 itfaiye aracıyla, tahliye, çamur temizliği, enkaz kaldırma ve tahrip olan yolların onarımı çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve DSİ ile Başkale Belediyesine bağlı ekipler koordineli şekilde yaraların sarılması için çalışmalara başladı.

Selden etkilenen yerlerde hasar tespiti devam ederken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

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