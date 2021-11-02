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Van'da bir ayda 852 kilogram eroin ele geçirildi

02.11.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bir ayda 852 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince bir ayda 852 kilo 26 gram eroin ele geçirildi, 188 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ekim ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 852 kilo 26 gram eroin, 38 kilo 87 gram sentetik uyuşturucu, 253 gram Afyon sakızı, 84 gram esrar, 66 hap ve 130 kilo 400 gram asetik anhidrit ele geçirildi.

Operasyonlarda 188 şüpheli gözaltına alındı.

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