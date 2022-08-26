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Van'da bir çobanı öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

26.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bir çobanı öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde çoban Mehmet Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 23 yaşındaki Kaya'nın ilçenin Uluşar Mahallesi kırsalında koyunları otlattığı sırada öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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