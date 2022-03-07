YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

07.03.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi, 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 150 kilo 975 gram eroin, 7 kilo 128 gram esrar, 590 gram sentetik uyuşturucu, 376 gram Afyon sakızı ve 44 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağanVanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybettiDiyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti
Aydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildiAydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:23
Öğle
12:23
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Pazartesi

Koç Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Arslan Saglık Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni imajıyla gündem oldu! Eski hali hatırlatıldı

Yeni imajıyla gündem oldu! Eski hali hatırlatıldı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.