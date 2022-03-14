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Van'da bir haftada 23 kilo 115 gram uyuşturucu ele geçirildi

14.03.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bir haftada 23 kilo 115 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir haftada 23 kilo 115 gram uyuşturucu ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 22 kilo 626 gram esrar, 439 gram sentetik uyuşturucu, 49 gram Afyon sakızı, 1,27 gram eroin ve 6 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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