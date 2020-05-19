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Van'da bir mahalle karantinaya alındı

VAN HABERLERİ  | 19.05.2020 22:08 | Son Güncelleme

Van'da bir mahalle karantinaya alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesinde kaybettikleri yakınlarının defin işlemine katılan bir aileye mensup 3 kişiden birinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu ailenin yaşadığı Gürpınar ilçesindeki 40 hane ve 300 nüfuslu Taşdöndüren Mahallesi karantinaya alındı.

Öte yandan 23 Nisan'da karantina bölgesi ilan edilen aynı ilçedeki Günbaşı Mahallesi'nde test sonuçları pozitif çıkan 14 kişinin iyileştiği ancak şahısların halen gözlem altında bulunduğu bildirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan muayenelerde aynı mahallede yaşayan bir aileye mensup 4 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle mahalledeki karantina uygulaması uzatıldı.

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