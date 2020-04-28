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Van'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

VAN HABERLERİ  | 28.04.2020 17:03 | Son Güncelleme

Mahalle muhtarı "görevlilere yardım etmemek, görevi ihmal" suçlarından görevden uzaklaştırıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Salahane Mahallesi'nde il dışından gelen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu nedenle 316 hane 1316 nüfuslu mahallenin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahalle muhtarı Ali Rıza Yığrap 'görevlilere yardım etmemek, görevi ihmal' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çaldıran Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. İlimizde Başkale ilçesine bağlı Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç, Örmetaş mahalleleri, Gürpınar ilçemizin Günbaşı, Öveçli mahalleleri, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi 1, 2, 3 ve 4. sokaklar, Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Sokak'ta bir apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Caddesi'nde bir bina, Selimbey Mahallesi Dabbağoğlu Sokak'ta karantina uygulaması devam etmektedir."

Çaldıran ilçesine bağlı Zülfübulak Mahallesi'nde karantina uygulamasının kaldırıldığı bildirilen açıklamada, kentte 34 bin kişinin gözlem altında tutulduğu, vaka sayısının 220, taburcu olan hasta sayısının 127, entübe durumda da bir hastanın bulunduğuna yer verildi.

Açıklamada, koronavirüs nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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