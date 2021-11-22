Van'da bir otelde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde 15 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir otelde arama yaptı.

Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Aralarında otel sahibinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.



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