Van'da bir otomobilde 11 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir otomobilde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 11 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlileri, istihbarat doğrultusunda harekete geçti.

Bu kapsamda Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan bir araç, polis ekiplerince Gürpınar ilçesinde durduruldu.

Otomobilde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 11 Afganistan uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan F.Ş. ile M.Ş. tutuklandı.

Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

