Van’da ‘Bir şiir bir nefes’ yarışmasının finali yapıldı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bir şiir bir nefes’ konulu şiir yarışması sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarından ‘Bir şiir bir nefes’ isimli şiir okuma yarışmasının Van il finali gerçekleşti. İpekyolu Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmanın finalinde 14-17 ve 18-25 yaş aralıklarında bay ve bayan olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirildi. Yarışma sonunda dereceye girenler ödüllendirilirken, yarışmada birinci olan gençler ise bölge finaline gitmeye hak kazandı.

Yapılan ödül töreni sonunda açıklamalarda bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van’da gerçekleştirilen yarışmaya olan yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Milli duygularımızı ve kültürümüzü en iyi şekilde anlatan Türk müziği, tiyatro ve şiirin yaşatılması, gençlerimiz arasında yaygınlaşmasının sağlanması, benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanlarının değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yapılan yarışmaya katılım sağlayan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bölge finaline gidecek olan gençlerimiz ilimizi en güzel şekilde orada temsil edecek ve Türkiye finaline gitmeye hak kazanacaktır. Ben bu anlamda yarışmaya gidecek gençlerimize de şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Programa İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Sunullah Ercek, gençlik merkezi müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

