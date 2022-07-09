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Van'da bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

09.07.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'da bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Aruh Yaylası kırsalında nokta istihbarata dayalı gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak Operasyonu kapsamında, bölücü terör örgütüne ait bir barınak tespit edildi.

Barınakta, 1 uzi makineli tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, glock tabanca ve tabancaya ait susturucu, RPG-7 roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı, araç ve el telsizi, antitank mühimmat tapası, gece görüş ve termal kamera dürbünü, 70 uzi makineli tabancaya ait mühimmat, 50 adet AK-47 kalaşnikof mühimmatı, 20 fünye ile çok miktarda yaşam malzemesi geçirildi.

Van'da bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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