YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Van'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

VAN HABERLERİ  | 24.03.2020 13:40 | Son Güncelleme

Van'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, ana cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 100 kişilik ekiple kent merkezinde dezenfeksiyon çalışması başlattı. İnsanların yoğun kullandığı Kazım Karabekir, Cumhuriyet, Milli Egemenlik, Sıhke, İskele, İkinisan, Zübeyde Hanım caddeleri ile bankamatikler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile iş yerlerinin giriş camları ekiplerce dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüse karşı gece gündüz mücadele ettiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, virüsün kontrol edilmesi için vatandaşlara evlerinden çıkamamaları uyarısında bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında toplu yaşamın olduğu her alanda en üst düzeyde önlemler aldıklarını vurgulayan Allahverdi, şöyle konuştu:

"Bugün kent merkezindeki ana caddeler ile iş yerlerimizin girişlerinde yaklaşık 100 personelle bu çalışmayı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan talebimiz, mümkün mertebe dışarı çıkmasınlar. İllaki çıkma ihtiyaçları varsa da yakın temastan kaçınsınlar. Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bizler tedbirimizi aldığımızda bu işin üstesinden kesinlikle geleceğiz. Bu çalışmalarımız toplu yaşam alanları ve insanların yaşadığı bütün alanlarda devam ediyor. Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
Anahtar Kelimeler:
dezenfekte koronavirüs Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Bankaya sahte para verirken yakalandı

Bankaya sahte para verirken yakalandı

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

Van Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:18
İkindi
15:46
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Van Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Onur Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Datça’dan Van’a gönül köprüsü

Datça’dan Van’a gönül köprüsü

Uçakla İstanbul’a götürülmek istenen 6 kilo eroin polise takıldı

Uçakla İstanbul’a götürülmek istenen 6 kilo eroin polise takıldı

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.