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Van'da çalışanının ekmek hamuruna ayağıyla vurduğu fırın mühürlendi

02.07.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırın çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı

Van'ın Erciş ilçesinde fırında çalışan bir kişinin ekmek hamuruna ayağıyla vurup tavana fırlattığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine belediye, söz konusu iş yerini mühürledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan, ilçedeki bir fırın çalışanının ekmek hamuruna ayakla vurduğu ve hamuru tavana fırlattığına ilişkin hijyenden uzak görüntülerle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Görüntülerin ramazan ayında ilçenin Kocapınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında çekildiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu ekmek fırın işletmesiyle alakalı Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli kontroller sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletme sahibine Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 41/C maddesi kapsamında işletme kayıt belgesi olmadan faaliyet göstermekten 6 bin 77 lira, yine aynı kanunun 41/A maddesi kapsamında genel ve özel hijyen esaslarına uyulmaması sebebi ile 15 bin 303 lira ve işletme çalışanı 3 şahsın hijyen eğitim belgesi olmadığından kişi başı 3 bin 469 lira, toplamda ise 31 bin 787 lira idari yaptırım cezası uygulandı. İş yerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbir alınması gerektiğinden aynı kanunun 41/E maddesi kapsamında üretim tamamı durdurularak iş yerinin faaliyetine son verildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirildi."

Açıklamada ayrıca, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının da ilgili kişiler hakkında TCK'nın 186/1. maddesinde yer alan "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti" suçundan adli soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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