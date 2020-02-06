YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Deniz son yolculuğuna uğurlandı

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Deniz son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 06.02.2020 18:35 | Son Güncelleme

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Deniz son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Deniz'in (23) Türk bayrağına sarılı tabutu Kahramanmaraş Havalimanı'ndan alınarak kara yoluyla ilçeye bağlı Avşarlı Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Burada düzenlenen törene şehidin babası Ali ve annesi Fatma Deniz ile kardeşleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ve diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Deniz'in naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları ise protokol üyeleri tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

Şehidin kız ve erkek kardeşlerinin, ağabeylerinin üniformalarını giyerek törene katıldığı görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Şehit

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
12:51
İkindi
15:42
Akşam
18:07
Yatsı
19:24

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Ayşin Eczanesi
Onikisubat
Bayram Eczanesi
Onikisubat
Cem Eczanesi
Dulkadiroglu
Davarcıoğlu Eczanesi
Onikisubat
Elvin Eczanesi
Onikisubat
Sezal Eczanesi
Dulkadiroglu
Erdoğanlar Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Bilsek Üyelerine İletişim Semineri

Bilsek Üyelerine İletişim Semineri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.