YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Van'da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

VAN HABERLERİ  | 24.12.2020 15:35 | Son Güncelleme

Van'da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince, DEAŞ ile iltisaklı olarak kentte faaliyet gösteren "Amer Onay Grubu"na mensup 34 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Sabah gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini içeren çok sayıda kitap ve dokümana el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

Van Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:15
Öğle
12:11
İkindi
14:37
Akşam
16:57
Yatsı
18:20

Van Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Cadde Eczanesi
Tusba
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.