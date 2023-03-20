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Van’da değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı

20.03.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 14 kişi tutuklandı.

Van’da değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 51 yıl hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalanmış, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet kamyon, 1 adet otomobil, 1 adet minibüs, 1 adet cep telefonu, 2000 TL nakit para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta ve 1 adet bıçak
ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 aranan şahıs yakalanmıştır. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 17 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.

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