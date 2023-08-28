Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 64 yıl hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalanmış, 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu bünyesinde 3 adet cep telefonu, 11 bin 200 TL para ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından; 1 adet ruhsatsız silah, 10 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda;

1 adet ruhsatsız silah, 3 adet fişek ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 aranan şahıs yakalanmış, 100 litre kaçak yakıt ele geçirilmiştir. Park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 62 şahıs, 19 araç ve 9 motosiklet sorgulanmıştır. 1 araca 4 bin 490 TL trafik cezası uygulanmıştır” denildi.

