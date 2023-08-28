YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı

Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı

28.08.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı.

Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 64 yıl hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalanmış, 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu bünyesinde 3 adet cep telefonu, 11 bin 200 TL para ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından; 1 adet ruhsatsız silah, 10 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda;
1 adet ruhsatsız silah, 3 adet fişek ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 aranan şahıs yakalanmış, 100 litre kaçak yakıt ele geçirilmiştir. Park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 62 şahıs, 19 araç ve 9 motosiklet sorgulanmıştır. 1 araca 4 bin 490 TL trafik cezası uygulanmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacakZonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak
Mersin’de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiMersin’de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi davasında Alyamaç ailesinden ‘adalet’ çağrısıDiyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi davasında Alyamaç ailesinden ‘adalet’ çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:25
Öğle
12:13
İkindi
15:54
Akşam
18:51
Yatsı
20:13

Van Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Pazartesi

İstanbul eczanesi
Ipekyolu
Yuva eczanesi
Muradiye
Uzman eczanesi
Caldiran
Elif eczanesi
Ipekyolu
Gültepe eczanesi
Ipekyolu
Perihanoğlu eczanesi
Ipekyolu
Demir eczanesi
Gevas
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.