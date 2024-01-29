YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da değişik suçlardan 8 kişi tutuklandı

Van’da değişik suçlardan 8 kişi tutuklandı

İHA İHA
29.01.2024 12:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 8 kişi tutuklandı.

Van’da değişik suçlardan 8 kişi tutuklandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 101 bin 126 şahıs ve 98 bin 106 aracın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, “Arandığı tespit edilen; gümrük kaçakçılığından 1, dolandırıcılıktan 5, hırsızlıktan 5, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3, diğer suçlardan ise 23 şahıs olmak üzere toplam 37 şahıs yakalanmış olup 8’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise ‘Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma’ suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 3 yıl 15 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunun 1 şahıs yakalanmış ve adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özelde çalışan sağlık çalışanlarının sorunu daha çabuk çözüme kavuşacakÖzelde çalışan sağlık çalışanlarının sorunu daha çabuk çözüme kavuşacak
Erzincan’da toplam 25 yıl hapis cezası olan 6 zanlı yakalandıErzincan’da toplam 25 yıl hapis cezası olan 6 zanlı yakalandı
BİLSEM’li öğrenciler Kapadokya’yı ziyaret ettiBİLSEM’li öğrenciler Kapadokya’yı ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 29 Ocak Pazartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:24
İkindi
15:07
Akşam
17:31
Yatsı
18:50

Van Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Pazartesi

Belis eczanesi
Edremit
Çağdaş eczanesi
Ipekyolu
Selçuk eczanesi
Catak
Erdoğan eczanesi
Ipekyolu
Elbak eczanesi
Baskale
Mehmet eczanesi
Ozalp
Perihanoğlu eczanesi
Ipekyolu
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.