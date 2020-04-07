YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da depremzedelerin barınması için konteynerlerin kurulumu sürüyor

Van'da depremzedelerin barınması için konteynerlerin kurulumu sürüyor

VAN HABERLERİ  | 07.04.2020 12:16 | Son Güncelleme

Van'da depremzedelerin barınması için konteynerlerin kurulumu sürüyor

Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri hasar gören Özpınar Mahallesi'ndeki depremzedeler, geçici barınmalarının sağlanması amacıyla kurulan 146 konteynere yerleşmeye başladı.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallelerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Tüm ihtiyaçlarının karşılandığı depremzedeler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından geçici barınmalarının sağlanması amacıyla Özpınar Mahallesi'ne 146 konteyner kuruldu.

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla hazır hale getirilen konteynerlere depremzede aileler yerleşmeye başladı.

AFAD İl Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından çadırlara yerleştirilen depremzedeler için kısa sürede konteyner kurulumu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alt yapı ve zemin çalışmalarının ardından aileler için 140, öğretmenler için de 6 konteyner kurduklarını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz konteynerlere ailelerimizi yerleştirmeye başladık. İçerisinde mutfak, lavabo ve odaları bulunan tam donanımlı konteynerler kurduk. Bunun yanında bağımsız olarak hem erkek hem de kadınlar için için mescit ve lavabo olan 4 konteyner de kurduk. Aileler, sıcak, ferah ve sağlıklı bir ortama kavuşmuş oldu. Depremden etkilenen diğer beş mahallemizde de zemin iyileştirme ve konteyner kurulumu sürüyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
Anahtar Kelimeler:
Başkale Depremzede Konteyner Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Van Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:35
Öğle
12:14
İkindi
15:51
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.