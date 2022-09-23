Van'da devlet desteğiyle kurulan tesisten 20 şehre mantar satılıyor

EMRE ILIKAN - Van'ın Tuşba ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan hibe destekle kurulan tesisten 20 şehre mantar gönderiliyor.

Mamba Tarım Ürünleri şirketi tarafından, TKDK'nin desteğiyle geçen yıl Atmaca Mahallesi'nde 5 bini kapalı 24 bin metrekarelik alana mantar üretim tesisi kuruldu.

Son teknolojik cihazların yerleştirildiği, 21 üretim odasına sahip tesiste, günde 4 ton kültür mantarı yetiştiriliyor.

İklimlendirme sistemi sayesinde 24 saat üretimin yapıldığı, 38 kişinin istihdam edildiği tesiste üretilen mantarlar, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya'nın da aralarında bulunduğu bölgedeki 20 kente gönderiliyor.

- "Yıl sonunda ihracata başlamayı hedefliyoruz"

Tesis müdürü Kubilay Çağrı Gidersu, AA muhabirine, tesisin yapay iklimlendirmeyle 24 saat çalıştığını ve kimyasal ilaç kullanılmadan günlük 4 ton üretimin yapıldığını söyledi.

Tesiste kadın istihdamına öncelik verdiklerini anlatan Gidersu, "Tesisimizde 38 personel çalışıyor. Bölge illerdeki kurumsal ve yerel zincir marketlere tedarik sağlıyoruz. 20 ile hitap ediyoruz. Yıl sonunda ihracat yapma hedefimiz var. Gürcistan başta olmak üzere Dubai ve Irak gibi ülkelere ürün göndermeyi planlıyoruz." dedi.

- "1 milyon 740 bin lira hibe aldık"

Doğu ve Güneydoğu illeri içinde Van'ın coğrafi konumu nedeniyle önemli bir yeri olduğunu anlatan Gidersu, şunları kaydetti:

"Burada ürettiğimiz ürünleri taze bir şekilde günübirlik dağıtıyoruz. 2019 yılında TKDK'ye başvuru yaptık. 1 milyon 740 bin lira hibe aldık. Tesisimizi 25 milyon liraya tamamladık. Personel sayımızı yıl sonunda 60'a çıkaracağız. Personelimizin yüzde 80'i kadın olmak kaydıyla istihdamımızı artıracağız. Devletimizin destekleriyle daha büyük çalışmalar yapacağız."

