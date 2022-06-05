Van'da doğa, gelincik çiçekleriyle renklendi

Van'da zirveleri karla kaplı dağların eteklerini kırmızı renkli gelincik çiçekleri kapladı.

Yağışlı geçen mevsim sonrası doğa, renkli bitkilerle doğal fotoğraf stüdyolarını andırıyor.

Hafta sonunu yaylalarda değerlendiren vatandaşlar, gelincik çiçekleriyle adeta kırmızıya boyanmış tarlalarda fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor.



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