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Van'da doğa, gelincik çiçekleriyle renklendi

05.06.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da doğa, gelincik çiçekleriyle renklendi

Van'da zirveleri karla kaplı dağların eteklerini kırmızı renkli gelincik çiçekleri kapladı.

Yağışlı geçen mevsim sonrası doğa, renkli bitkilerle doğal fotoğraf stüdyolarını andırıyor.

Hafta sonunu yaylalarda değerlendiren vatandaşlar, gelincik çiçekleriyle adeta kırmızıya boyanmış tarlalarda fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor.

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