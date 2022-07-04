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Van'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında 40 düzensiz göçmen yakalandı

04.07.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lastikleri patlatılarak durdurulan araçta, seken kurşunun isabet ettiği düzensiz göçmenlerden biri hayatını kaybetti, 12'si hafif yaralandı

Van'ın Saray ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı sırada lastikleri patlatılarak durdurulan araçtaki 40 düzensiz göçmenden biri seken kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybetti, 12'si hafif yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 16.00'da Saray ilçesi Koçbaşı-Turan mahallelerinden Karahisar Mahallesi'ne giden şüpheli aracın, jandarma görevlileri tarafından mahalle girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istendiği belirtildi.

Sürücünün "dur" ihtarına uymayıp jandarmanın üzerine sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla lastiklerine ateş edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın sürücüsüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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