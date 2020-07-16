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Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polisin ailesine acı haber verildi

MANİSA HABERLERİ  | 16.07.2020 10:13 | Son Güncelleme

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polisin ailesine acı haber verildi

MANİSA (AA) - Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın (30) Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Soğuksu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Abdullah Uçgun, acı haberi anne Semra ve baba Nail Bayram'a verdi.

Bayram ailesinin evi ile sokağa Türk bayrağı asıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden uçağın Artos Dağı'na çarpması sonucu Alaşehir nüfusuna kayıtlı polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim."

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