YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da farklı suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

03.06.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da farklı suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 27 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde 20 farklı suçtan haklarında arama kararı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da 45'i pitbull 66 saldırgan köpek koruma altına alındıVan'da 45'i pitbull 66 saldırgan köpek koruma altına alındı
Depremi önceden haber veren EDIS sistemi tanıtıldıDepremi önceden haber veren EDIS sistemi tanıtıldı
Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali başladıBalıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali başladı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 3 Haziran Cuma

İmsak
02:49
Sabah
04:37
Öğle
12:10
İkindi
16:03
Akşam
19:33
Yatsı
21:12

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Cuma

Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Onay Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Asya Eczanesi
Tusba
Kaya Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Onları gören anında boğulma numarası yapıyor

Onları gören anında boğulma numarası yapıyor

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.