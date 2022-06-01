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Van'da fırınlar denetlendi

01.06.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da fırınlar denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, unlu mamuller üreten iş yeri ve fırınlarda denetim yaptı.

Ekipler, gıda mühendislerinin de katıldığı denetimlerde, hijyen koşullarını, ürün gramajlarını, eldiven, bone kullanımını ve üretim malzemelerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerde hijyen ve gramaj konusunda herhangi bir sıkıntı görmediklerini belirtti.

Ergenç, "Vatandaşlarımız gramaj konusunda zaman zaman şikayette bulunuyor. Bugün geldiğimiz fırında ekmek gramajı 210 gram olması lazımken 220-230 gram. Gramajla ilgili öncelikle imalatçının dikkat etmesi lazım. Eğer gramaj konusunda çalıntı oluyorsa bunun vebal ve günahı biz denetçi arkadaşlarımızdadır. Onun için titizlikle üzerinde duracağız. Denetimlerimiz devam edecek." dedi.

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