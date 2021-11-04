YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı

Van'da fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı

04.11.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı

Van'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kişilerin fuhuş, fuhşa aracılık ve zorlama yaptıkları, fuhşa yer ve imkan sağladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde ruhsatsız işletilen bir masaj salonuna operasyon düzenleyen ekipler, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan işletme sahibi, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan tutuklandı.

Şüphelilere, fuhuş suçundan 14 bin 80 lira ceza verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı
Van'da bir haftada 231 kilo 906 gram eroin ele geçirildiVan'da bir haftada 231 kilo 906 gram eroin ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Van fuhuş

Van Namaz Vakitleri 4 Kasım Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:29
Öğle
11:55
İkindi
14:45
Akşam
17:11
Yatsı
18:29

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Perşembe

Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Tunç Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Emin Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa'da ilk peşinde

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa'da ilk peşinde

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.