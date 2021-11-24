Van'da gelinini öldürdükten sonra kaçan zanlı tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde gelinini öldürdükten sonra kaçan zanlı, Çaldıran ilçesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım'da Aşağıçökek Mahallesi'nde H.T. ile oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Bu sırada H.T'nin silahla açtığı ateş sonucu ağır yaralanan gelini N.T, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan H.T'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığınca kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), zanlıyı Çaldıran ilçesinde arkadaşına ait evde yakaladı.

Kullandığı tabancayı boş araziye gömdüğü tespit edilen H.T, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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