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Van'da geliştirilen İriskop cihazı göz bebeğinden vücudun röntgenini çekiyor

AA AA
30.01.2024 11:10 | Son Güncelleme:
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Van'da, İranlı mühendis ile doktorlar tarafından gözün iris tabakasından çekilen fotoğrafla vücuttaki hastalıkların tespit edilmesini sağlayan yapay zeka destekli İriskop cihazı geliştirildi.

İranlı makine mühendisi ve Dünya Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Dr. Mehrdad Fojlaley ile tıp doktorları Roya Hemmatpour ve Behzad Jaybashi, İridoloji Bilimi'nden yararlanarak gözdeki iris tabakasından insan vücudundaki hastalıkların belirlenebileceği cihaz geliştirmek için çalışma başlattı.

İpekyolu ilçesindeki atölyede çalışan 3 kişilik ekip, gözün iris tabakasını inceleyerek çektiği resimleri hafızasındaki resimlerle kıyaslayıp insan vücudundaki hastalıkları doktorlara bildiren yapay zeka destekli cihaz tasarladı.

Bu projeleriyle 2022'de Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'te gümüş madalya kazanan Fojleley ve doktorlar, daha sonra Romanya ve Dubai'de düzenlenen yarışmalarda ise altın madalyaya layık görüldü.

Mühendis ve tıp doktorlarının 5 yıllık çalışmasıyla tamamlanan cihaz, Dünya Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilciliği ile Anadolu Buluşlar ve Buluşturucular Derneği Doğu Anadolu Temsilciliğinin destekleri ile Van'da üretilmeye başlandı.

Gerekli belgelerin alınmasının ardından İpekyolu ilçesindeki atölyede üretimi yapılan cihazın ilk etapta iç piyasaya, ardından birçok ülkeye gönderilmesi hedefleniyor.

"BU CİHAZ TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILIYOR"

Fojlaley, AA muhabirine, cihazın makine ve elektronik kısımlarını kendisinin tasarladığını, Dr. Hemmatpour ve Dr.Jaybashi'nin de tıp ile ilgili kısmında yardımcı olduğunu söyledi.

Bir ekip çalışmasıyla cihazı geliştirdiklerini anlatan Fojlaley, "Bu proje 2022'de TEKNOFEST'te derece aldı ve gümüş madalya kazandı. Bir yıl içinde bilimsel ve Ar-Ge çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Gerekli belgeleri aldıktan sonra patent başvurumuzu yaparak Van'da üretime başladık." dedi.

İrodoloji Bilimi'nin, gözün iris tabakasını inceleyerek vücut hakkında bilgi veren bir bilim dalı olduğunu belirten Fojlaley, şu bilgileri verdi:

"Bu bilim 1880 yılında bir Macar doktor tarafından bulunmuş. Ondan sonra Avrupa ve ABD'de ilgi görmüş. Biz de bu bilimi kullanarak yapay zeka aracılığıyla bir cihaz geliştirdik. Bu cihaz hastanın gözünden resim çekerek hafızasında bulunan resimlerle kıyaslayıp hastalıkları bize veriyor. Bu cihaz ile hastanın vücudundaki mineraller, vitamin kayıpları, hatta organlardaki kistler veya genetik rahatsızlıklar, diyabet, kalp, böbrek hastalıkları erken teşhis edilebiliyor. Bu cihaz ilk kez Türkiye'de yapılıyor. İnşallah iç piyasadan sonra ihracat yapacağız ve ülkemize döviz kazandıracağız. "

Doktor Hemmatpour ise 5 yılık çalışma sonucu cihazı geliştirdiklerini kaydetti.

İridoloji'nin doktorların hastalık teşhisine yardımcı olan bir bilim olduğunu vurgulayan Hemmatpour, "Arkadaşlarımızla birlikte bu bilimden yararlanarak bir cihaz yapmaya karar verdik. Farklı hastalıklar üzerinde deneme yaptık. Farklı renkli gözler, farklı yaşlarda hastaların göz ofislerinin resmini çektik ve araştırma yaptık. Tüm vücudun vitamin ve mineral eksiklikleri, iltihaplar, genetik hastalıklar, kalp rahatsızlıklarını erken teşhis edebiliyoruz. Kodlaması bize aittir. Farklı dillerde de çalışıyor ve tespit ettiği rahatsızlıkları rapor ediyor." diye konuştu.

Doktor Jaybashi de "Bu projeyi ilk kez 2022'de Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te tanıttık ve ödül aldık. 2023'te Romanya'da, 1 ay öncede Dubai'de altın madalya kazandık. Cihazın ar-ge işleri bittikten sonra Türkiye'de seri üretime geçtik. Şu an Van'da cihazı üretiyoruz. İnşallah iç ve dış piyasaya sunacağız." dedi.

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