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Van'da göçerleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

06.07.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçerleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde göçerleri taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Şırnak'tan gelerek ilçedeki Şivreş Yaylası'na giden göçerlerin içinde bulunduğu kamyonet, Barış Mahallesi Yavrucak mezrası yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olanlar Van'a sevk edildi.

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trafik kazası Van yaralı

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