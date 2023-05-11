YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

11.05.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edremit’te yeni yaşam alanları kazandırma çalışmaları sürüyorEdremit’te yeni yaşam alanları kazandırma çalışmaları sürüyor
Varto’da hacı adaylarını bilgilendirme ve aşı çalışması yapıldıVarto’da hacı adaylarını bilgilendirme ve aşı çalışması yapıldı
Adana'da üzerine değirmen taşı devrilen kadın öldüAdana'da üzerine değirmen taşı devrilen kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 11 Mayıs Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
04:52
Öğle
12:08
İkindi
15:58
Akşam
19:14
Yatsı
20:44

Van Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Perşembe

Merkez eczanesi
Caldiran
Defne eczanesi
Ipekyolu
İncir eczanesi
Ipekyolu
Şifa eczanesi
Gurpinar
Hayat eczanesi
Muradiye
Sağlik eczanesi
Ipekyolu
Sanat eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.