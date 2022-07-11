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Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutukladı

11.07.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutukladı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 4-10 Temmuz'da gerçekleştirilen 3 operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

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Van göçmen kaçakçılığı

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