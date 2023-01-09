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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

09.01.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 2-8 Ocak'ta gerçekleştirilen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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