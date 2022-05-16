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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

16.05.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 8 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı, bir metruk yapı yıktırıldı, suçta kullanılan 4 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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