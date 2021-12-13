Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6-12 Aralık tarihlerinde il genelinde 5 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, biri yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 206 bin 115 lira idari para cezası verildi.
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