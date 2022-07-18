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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

18.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 11-17 Temmuz'da gerçekleştirilen 3 operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Van göçmen kaçakçılığı

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