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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

15.08.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 8-14 Ağustos'ta gerçekleştirilen 5 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Van göçmen kaçakçılığı

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